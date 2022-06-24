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Spor

Carlos Ponck, Çaykur Rizespor'dan ayrıldı

Önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor'da Carlos Ponck ile yollar ayrıldı.

IHA24 Haziran 2022 Cuma 22:32 - Güncelleme:
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Çaykur Rizespor, tecrübeli futbolcusu Carlos Ponck'un kiralama süresinin sona erdiğini duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 7 Şubat 2022'de tarihinde Başakşehir'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos dos Santos Rodrigues'in kiralık süresinin dolduğunu ve takımına geri döndüğünü duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralama süresi sona eren Carlos dos Santos Rodrigues'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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