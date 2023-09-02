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Spor

Carlos Sainz, İtalya Grand Prix'sine ilk sırada başlayacak

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Formula 1'in 15. ayağı olan İtalya Grand Prix'sine birinci sırada başlayacak.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 18:47 - Güncelleme:
Carlos Sainz, İtalya Grand Prix'sine ilk sırada başlayacak
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı İtalya Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk sıradan başlayacak.

Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 20.294 saniyelik derece elde eden Sainz, ilk cebin sahibi oldu.

İspanyol sürücünün 0.013 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) ikinciliği, pisti liderden 0.067 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncülüğü elde etti.

İtalya'daki 53 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

  • Carlos Sainz
  • Ferrari pilotu
  • İtalya Grand Prixi

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