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Spor

Carlos Vincius: Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız

Galatasaray'ın yeni transferi 28 yaşındaki deneyimli futbolcu Carlos Vincius transferin ardından ilk kez konuştu.

IHA3 Şubat 2024 Cumartesi 13:40 - Güncelleme:
Carlos Vincius: Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız
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Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için ben de çok heyecanlıyım. Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'dan Brezilyalı forvet Carlos Vinicius'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Vinicius, imza töreninden sonra transferiyle ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Heyecanlı olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Çok teşekkür ederim. İlk andan itibaren beni yalnız bırakmadılar, sürekli destek oldular. Taraftarlarımıza, beni burada karşılayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için ben de çok heyecanlıyım. Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

Carlos Vinicius, Galatasaray'da 95 numaralı formayı giyecek.

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