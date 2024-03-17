Carlos Vinicius: Bu puanlar çok önemli

Galatasaray'ın Brezilyalı forveti Carlos Vinicius, 4-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

90. dakikada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Brezilyalı santrfor, "Çok mutluyum takıma yardımcı olabildim. Oyuncularımız yüksek kaliteli. Bu puanlar çok önemli. Bu puanlar sayesinde de şampiyonluğun geleceğine inanıyoruz" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ!"

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Vinicius, "Galatasaray çok büyük bir takım. Kadromuzda kaliteli oyuncular var. Maç maç gideceğiz. Elimizden geleni yaparsak şampiyon olacağımıza inanıyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.