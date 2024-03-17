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Spor

Carlos Vinicius: Bu puanlar çok önemli

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta son dakika golünü atıp takımına 3 puanı kazandıran Carlos Vinicius, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2024 Pazar 18:44 - Güncelleme:
Carlos Vinicius: Bu puanlar çok önemli
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Galatasaray'ın Brezilyalı forveti Carlos Vinicius, 4-3 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

90. dakikada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atan Brezilyalı santrfor, "Çok mutluyum takıma yardımcı olabildim. Oyuncularımız yüksek kaliteli. Bu puanlar çok önemli. Bu puanlar sayesinde de şampiyonluğun geleceğine inanıyoruz" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ!"

Şampiyonluk yarışını değerlendiren Vinicius, "Galatasaray çok büyük bir takım. Kadromuzda kaliteli oyuncular var. Maç maç gideceğiz. Elimizden geleni yaparsak şampiyon olacağımıza inanıyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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