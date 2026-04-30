Spor

Carlos Vinicius üst üste 3. kez penaltıyı kaçırdı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Carlos Vinicius üst üst kullandığı 3 penaltı vuruşundan yararlanmadı.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2026 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, üst üste kullandığı 3 penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Kariyerine Gremio'da devam eden golcü oyuncu, Palestino ile oynanan Sudamericana maçında 11. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçti. Vinicius, ilk penaltıyı kaçırdıktan sonra maçın hakemi atışı tekrar ettirdi. Bir kez daha topun başına geçen Carlos Vinicius, yine kaçırdı.

Maçın hakemi penaltı atışını bir kez daha tekrar ettirirken Brezilyalı futbolcu da bir kez daha topun başına geçti. Carlos Vinicius, üçüncü kez topu ağlarla buluşturamadı ve 6 dakika içerisinde 3 penaltı atışından da yararlanamamış oldu.

