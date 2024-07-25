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Spor

Carlton Palmer: Weghorst ayrılmak istiyor

Eski İngiliz futbolcu Carlton Palmer, adı Süper Lig ekipleriyle anılan Wout Weghorst'un Burnley'den ayrılmak istediğini dile getirdi.

25 Temmuz 2024 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
Carlton Palmer: Weghorst ayrılmak istiyor
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Burnley forması giyen Wout Weghorst için transfer açıklaması geldi. İngiliz eski oyuncu Carlton Palmer, Weghorst'un Burnley'deki durumu için konuştu.

"AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Palmer, "Weghorst, Burnley'den ayrılmak istediğini açıkça belirtti. Burnley'e imza attığından beri birçok kez kiralandı. Scott Parker (Burnley Teknik Direktörü) onunla çalışmak istediğini söyledi ama biliyorsunuz son yıllarda birçok kez kiralandı ve artık kalıcı transfer istiyor." diye konuştu.

Wout Weghorst'un Burnley'den ayrılması durumunda İngiliz ekibinin iyi bir bonservis kazanacağını söyleyen Palmer, "Bence oyuncunun takımdan ayrılması her iki taraf için de mantıklı olacaktır. Önümüzdeki haftalarda Weghorst'un Burnley'den ayrılması sürpriz olmaz. Düzenli olarak ilk on birde oynamak istiyor. Burnley, transferde iyi bir ücret elde eder ve bu da tranfer piyasasında daha fazla harcama yapmalarına olarak tanır. Weghorst'u kim alırsa alın, formunun zirvesindeyken düzenli olarak gol atabilen yetenekli bir forvete sahip olacak. Bu yüzden iki taraf için de iyi bir iş olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Weghorst için çıkan Rangers haberlerini de değerlendiren Palmer, "Bence Rangers ile bir uyum sağlayabilir. Şu anda sadece spekülasyon ama iyi bir uyum olabilir. Maaş ve transfer ücretlerini karşılayıp karşılayamayacaklarını zaman gösterecek, bu şu anda sadece bir spekülasyon." ifadelerini kullandı.

"BURNLEY'DEN AYRILIRSA ŞAŞIRMAM"

Palmer son olarak, "Weghorst'a talip çıkacağından eminim. Önümüzdeki bir iki hafta içinde Burnley'den kalıcı olarak transfer olduğunu görürsem şaşırmam." sözlerini sarf etti.

Burnley, Weghorst'u 2022 yılında 17.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. 31 yaşındaki futbolcu, daha sonra Beşiktaş, Manchester United ve Hoffenheim'a kiralık olarak gönderilmişti. Hollandalı golcünün adı bu transfer döneminde de Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmıştı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Wout Weghorst'un Burnley ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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