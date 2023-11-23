Çarpıcı iddia: Neymar sakat olarak geldi

Paris Saint-Germain'in eski kulüp doktoru, 2017 yılında tam 222 milyon euro ödenerek transfer edilen Neymar hakkında flaş bir açıklamada bulundu.

İşte o açıklama:

"Neymar, 2017'de PSG'ye transfer olduğunda hali hazırda bir sakatlığı vardı (5. metatarsaldaki stres kırığı). O zaman 'transfer çılgınlığı' sebebiyle onu ameliyat etmedik. Sonrasında yaşadığı sakatlıkların yaşam tarzıyla hiçbir ilgisi yok."

173 MAÇA ÇIKTI

Paris Saint-Germain formasıyla 173 resmi maça çıkan Neymar bu karşılaşmalarda 118 gol, 77 asistlik skor katkısı sağladı.