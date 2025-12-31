Carragher: Gabriel Jesus, Gyökeres'ten iyi

Liverpool efsanesi ve ünlü yorumcu Jamie Carragher, Arsenal ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Arsenal'in Aston Villa'yı 4-1 yenerek liderliğini sürdürdüğü maçın ardından Sky Spors'ta mücadeleyi değerlendiren Carragher, mücadelede gol atan Gabriel Jesus'un Viktor Gyökeres'ten iyi olduğunu düşündüğünü söyledi.

İşte Carragher'in sözleri:

"Bu maçta Arsenal'in tek sorunu, böyle oyuncular varken Gyökeres'in ilk 11'de başlamaması. Birkaç maç sonra Jesus biraz daha hız kazandığında, ilk 11'de oynaması gereken isim o olmalı. Jesus, Gyökeres'ten daha iyi; bu bir gerçek.

Daha önce Jesus'un Arsenal'in şampiyonluk kazanması için yeterince iyi olup olmadığı sorgulanıyordu. Ancak şu anda, Premier Lig'i kazanmalarına yardımcı olacağını düşündükleri ve transfer ettikleri o oyuncudan daha iyi. Santrfor olarak Havertz ya da Jesus, Gyökeres'ten daha iyi bir seçenek. Kulübede böyle oyuncular varken, Gyökeres'te o zarafet ve kalite eksikliği var."