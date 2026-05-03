  • Carrick'ten geleceği için açık kapı: Her şey yolunda, göreceğiz
Carrick'ten geleceği için açık kapı: Her şey yolunda, göreceğiz

Manchester United'u Liverpool karşısında zafere taşıyan teknik direktör Michael Carrick, geleceğiyle ilgili konuştu. İngiliz çalıştırıcı, kararın yalnızca kendisine bağlı olmadığını vurguladı.

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 21:18
Manchester United, ligde sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar, bu sonucun ardından gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmayı garantiledi.

Manchester United'da Ruben Amorim sonrası sezon sonuna kadar göreve gelen teknik direktör Michael Carrick, Liverpool galibiyetinin ardından geleceği için mesaj verdi.

Gelecek yıl Manchester United'da kalma ihtimaliyle ilgili konuşan Carrick, "Sadece bana bağlı değil. Her şey yolunda gidiyor, durumumuzdan memnunum. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

Premier Lig'de sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup eden Manchester United, ligin bir sonraki haftasında Sunderland ile deplasmanda karşılaşacak.

