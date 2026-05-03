Carrick'ten geleceği için açık kapı: Her şey yolunda, göreceğiz

Manchester United, ligde sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar, bu sonucun ardından gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmayı garantiledi.

Manchester United'da Ruben Amorim sonrası sezon sonuna kadar göreve gelen teknik direktör Michael Carrick, Liverpool galibiyetinin ardından geleceği için mesaj verdi.

Gelecek yıl Manchester United'da kalma ihtimaliyle ilgili konuşan Carrick, "Sadece bana bağlı değil. Her şey yolunda gidiyor, durumumuzdan memnunum. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

Premier Lig'de sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup eden Manchester United, ligin bir sonraki haftasında Sunderland ile deplasmanda karşılaşacak.