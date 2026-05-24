Carvajal gözyaşlarıyla veda etti!

2002 yılında Real Madrid altyapısına katılan ve kulüpte toplam 23 sezon geçiren Dani Carvajal, eflatun-beyazlı ekipten ayrıldı. İspanyol futbolcu, Real Madrid ile çıktığı son maçında duygusal anlar yaşadı.

HABER MERKEZİ24 Mayıs 2026 Pazar 10:03
La Liga'nın 38. ve son hafta maçında, Real Madrid ile Athletic Club Bilbao takımları Madrid'deki Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi ekip 4-2 üstün ayrıldı.

Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Dani Carvajal de forma giydi. Takımdan ayrılacağı açıklanan ve son kez Real Madrid forması ile maça çıkan Dani Carvajal için karşılaşma sonrasında veda töreni düzenlendi.

2013 yılında Leverkusen'den Real Madrid'e transfer olan İspanyol sağ bek Madrid ekibinde toplamda 451 maça çıktı ve 14 gol 66 asistlik performans sergiledi.

