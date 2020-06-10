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Spor

CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan iki sezon men kararını temmuzda açıklayacak

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından iki sezon men ettiği İngiltere kulübü Manchester City hakkındaki kararını temmuzda açıklayacak.

AA10 Haziran 2020 Çarşamba 20:11 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 20:11
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CAS'tan yapılan açıklamada, Manchester City Kulübü ile UEFA arasındaki duruşmanın video konferans yoluyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Alınan kararın temmuzun ilk yarısında açıklanacağı, kararın duyurulacağı kesin tarihin ise sonradan belirleneceği ifade edildi.

UEFA, 14 Şubat'ta Manchester City Kulübüne finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2020-2021 ile 2021-2022 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezası verildiğini duyurmuştu. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiltere kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı açıklanmıştı. Manchester City Kulübü ise karara itiraz ederek CAS'a başvurmuştu.

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