İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2020 Pazartesi / 22 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8668
  • EURO
    7,7697
  • ALTIN
    399.377
  • BIST100
    116965
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CAS, Manchester City'nin cezasını kaldırdı
Spor

CAS, Manchester City'nin cezasını kaldırdı

CAS, Manchester City'nin iki yıllık Avrupa kupalarından men cezasını kaldırdı. Manchester City, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:40 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:08
ABONE OL

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle İngiliz ekibi Manchester City'ye verdiği 2 sezon Avrupa kupalarından men kararını kaldırdı.

CAS'tan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City'ye verilen Avrupa kupalarından 2 sezon men kararının kaldırıldığı kaydedildi.

CAS, Manchester temsilcisine verilen 30 milyon Avro para cezasını da 10 milyon Avroya indirdi.

Liverpool'un ardından ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Manchester City, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

UEFA, 14 Şubat'ta Manchester City Kulübüne finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2020-2021 ile 2021-2022 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezası verildiğini duyurmuştu.

Manchester City Kulübü ise karara itiraz ederek CAS'a başvurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.