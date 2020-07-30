İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2020 Perşembe / 9 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9966
  • EURO
    8,2503
  • ALTIN
    438.341
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti! Trabzonspor Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men
Spor

CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti! Trabzonspor Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men

CAS, Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Trabzonspor, Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası aldı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 18:48
ABONE OL

CAS, Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi [CAS], Trabzonspor'un yaptığı itirazı reddetti. Bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak.

CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'un cezasının kalkmamasının ardından Avrupa;

Başakşehir: Şampiyonlar Ligi Grupları

Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Sivasspor: Avrupa Ligi Grupları

Alanyaspor: Avrupa Ligi Ön Eleme

Galatasaray: Avrupa Ligi Ön Eleme

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.