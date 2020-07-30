30 Temmuz 2020 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 18:48

CAS, Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi [CAS], Trabzonspor'un yaptığı itirazı reddetti. Bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak.

CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor'un cezasının kalkmamasının ardından Avrupa;

Başakşehir: Şampiyonlar Ligi Grupları

Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

Sivasspor: Avrupa Ligi Grupları

Alanyaspor: Avrupa Ligi Ön Eleme

Galatasaray: Avrupa Ligi Ön Eleme