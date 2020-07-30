CAS, Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezasına yaptığı itirazı reddetti.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi [CAS], Trabzonspor'un yaptığı itirazı reddetti. Bordo-mavililer, gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak.
CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Trabzonspor'un cezasının kalkmamasının ardından Avrupa;
Başakşehir: Şampiyonlar Ligi Grupları
Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Sivasspor: Avrupa Ligi Grupları
Alanyaspor: Avrupa Ligi Ön Eleme
Galatasaray: Avrupa Ligi Ön Eleme