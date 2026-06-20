Casemiro, Messi'nin yanına gidiyor

MLS ekibi Inter Miami, dünya futbolunda ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Amerikan temsilcisi, son olarak Manchester United forması giyen Casemiro'nun transferi için mutlu sona ulaştı.

MESSİ İLE BERABER OYNAMA İSTEĞİ

Transferin resmi prosedürlerinin tamamlandığı ve kısa süre içerisinde duyurulmasının beklendiği belirtildi. Brezilyalı yıldızın Lionel Messi ile aynı takımda forma giymek istediği ve kariyerine MLS'te devam etmeye hazır olduğu ifade edildi.

BU SEZON 11 GOL KATKISI VERDİ

Manchester United formasıyla 2025-26 sezonunda 35 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Premier Lig'de 34 karşılaşmada görev alan Casemiro, 33 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.