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Spor

Casemiro'dan Real Madrid açıklaması

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Casemiro, eski takımı Real Madrid hakkında açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi17 Şubat 2025 Pazartesi 18:02 - Güncelleme:
Casemiro'dan Real Madrid açıklaması
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Manchester United'ın yıldız oyuncusu Casemiro, eski takımı Real Madrid hakkında açıklamalar yaptı.

Real Madrid'de beklentilerin hiçbir şekilde bitmediğini vurgulayan orta saha oyuncusu, "Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ni aldığınızda, 'Gelecek seneye bakalım' derler. Sadece ligi kazanırsanız 'Şampiyonlar Ligi'ni niye alamadık?' diye hayıflanırlar. Eğer sadece kupayı kazanırsanız 'Berbat bir sezon geçirdik' derler. Orası başka bir yer." dedi.

PERFORMANSI

2022 yaz döneminde Real Madrid'den Manchester United'a 70M Euro'luk bedelle katılan Brezilyalı oyuncu, bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı 25 maçta 3 gol sevinci yaşadı.

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