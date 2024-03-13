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Spor

Casper Hojer: Galatasaray maçını unutturmalıyız

Çaykur Rizesporlu futbolcu Casper Hojer, Gaziantep FK ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

13 Mart 2024 Çarşamba 19:01 - Güncelleme:
Casper Hojer: Galatasaray maçını unutturmalıyız
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Casper Hojer, Galatasaray maçını unutturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Danimarkalı oyuncu Hojer, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta Galatasaray'a karşı hiç beklemedikleri 6-2'lik farklı mağlubiyet aldıklarını hatırlattı.

"UNUTTURMAMIZ LAZIM"

Takım açısından çok zor bir maçı geride bıraktıklarına değinen Hojer, "Belki güzel bir gol attım ama aynı zamanda karşılaşmada penaltı yaptırdım. Çok zor bir karşılaşma oldu takım için. Kötü bir mağlubiyet oldu. Bunu unutturmak lazım ve mümkünse o maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor. Galatasaray maçını unutturmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Takımın iyi oyunculardan kurulu olduğuna işaret eden deneyimli sol bek, "İç sahada gücümüzü tekrardan gösterip, Gaziantep maçında çıkışımızı devam ettirmek zorundayız. Bizi zor bir karşılaşmanın beklediğini biliyoruz. Beşiktaş ile oynadıkları maçı izledik. Sahada çok iyi bir takım vardı. Biz de evimizde olmanın avantajını kullanarak iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Hojer, zorlu karşılaşma öncesinde yeşil-mavili taraftarlara takıma destek çıkmaları çağrısında da bulundu.

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