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Spor

Casper Ruud, Fransa Açık'ta 3. tura çıktı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 4 numaralı seribaşı Casper Ruud, Giulio Zeppieri'yi 3-1 yenerek 3. tura çıktı.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 17:38 - Güncelleme:
Casper Ruud, Fransa Açık'ta 3. tura çıktı
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansındaki tek erkekler 2. tur maçında, geçen yılın finalisti Ruud ile dünya sıralamasının 129. basamağındaki Zeppieri karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1 (6-3, 6-2, 4-6, 7-5) galip ayrılan Ruud, tur atladı.

Borna Coric (15 numaralı seribaşı), 4 saat 23 dakika süren 2. tur mücadelesinde dünya 64 numarası Pedro Cachin'i 3-2 (6-3, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4) mağlup etti.

Kadınlarda ise Elena Rybakina (4), klasmanın 50. sırasındaki Linda Noskova'yı 2-0, Beatriz Haddad Maia (14) da dünya 108'incisi Diana Shnaider'i 2-1'lik skorla eleyerek 3. tura yükseldi.

  • Casper Ruud
  • Fransa Açık
  • Tenis

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