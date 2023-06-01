Casper Ruud, Fransa Açık'ta 3. tura çıktı

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansındaki tek erkekler 2. tur maçında, geçen yılın finalisti Ruud ile dünya sıralamasının 129. basamağındaki Zeppieri karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1 (6-3, 6-2, 4-6, 7-5) galip ayrılan Ruud, tur atladı.
Borna Coric (15 numaralı seribaşı), 4 saat 23 dakika süren 2. tur mücadelesinde dünya 64 numarası Pedro Cachin'i 3-2 (6-3, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4) mağlup etti.
Kadınlarda ise Elena Rybakina (4), klasmanın 50. sırasındaki Linda Noskova'yı 2-0, Beatriz Haddad Maia (14) da dünya 108'incisi Diana Shnaider'i 2-1'lik skorla eleyerek 3. tura yükseldi.