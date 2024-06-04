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Spor

Casper Ruud, Fransa Açık'ta çeyrek finalinde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Norveçli tenisçi Casper Ruud, Taylor Fritz'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

AA4 Haziran 2024 Salı 01:12 - Güncelleme:
Casper Ruud, Fransa Açık'ta çeyrek finalinde
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 7 numaralı seribaşı Casper Ruud, Taylor Fritz'i 3-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki tekler erkekler 4. tur maçında, son 2 yılın finalisti Ruud ile 12 numaralı seribaşı Fritz karşı karşıya geldi.

3,5 saat süren mücadeleyi 3-1 (7-6, 3-6, 6-4, 6-2) kazanan Ruud, adını son 8 isim arasına yazdırdı.

Ruud, sonraki turda 2023 finalinde yenildiği 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic'in rakibi oldu.

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