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Spor

Casper Ruud, Fransa Açık'ta finale yükselerek Rafael Nadal'ın rakibi oldu

Fransa Açık'ta tek erkekler yarı final karşılaşmasında Marin Cilic'i 3-1 mağlup eden Casper Ruud finale yükselerek Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

AA3 Haziran 2022 Cuma 23:46 - Güncelleme:
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Marin Cilic'i 3-1 yenen Casper Ruud finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı final maçında 8 numaralı seribaşı Norveçli Ruud ile 20 numaralı seribaşı Hırvat Cilic karşılaştı.

2 saat 55 dakika süren mücadelede rakibini 3-6, 6-4, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup eden 23 yaşındaki Ruud, adını finale yazdırdı.

Kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen Ruud, 5 Haziran Pazar günü 5 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile şampiyonluk maçına çıkacak.

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