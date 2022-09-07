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Spor

Casper Ruud ve Ons Jabeur, ABD Açık'ta yarı finale yükseldi

Casper Ruud ve Ons Jabeur, Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta adını yarı finale yazdırdı.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 00:52 - Güncelleme:
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile kadınların 5 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur yarı finale yükseldi.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gününde çeyrek final maçları oynandı.

Erkeklerde 5 numaralı seribaşı ve bu yılın Fransa Açık finalisti Casper Ruud, 13 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini'yi 6-1, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

ABD Açık'ta ilk kez yarı final bileti alan Ruud, Nick Kyrgios-Karen Khachanov maçının galibiyle karşılaşacak.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı ve bu yılın Wimbledon finalisti Tunuslu Ons Jabeur, dünya 46 numarası Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle eledi.

Jabeur, kariyerinin ilk ABD Açık yarı finalinde Coco Gauff-Caroline Garcia maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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