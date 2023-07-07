İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2023 Cuma / 19 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0994
  • EURO
    28,5727
  • ALTIN
    1602.57
  • BIST100
    6141.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Casper Ruud, Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan elendi
Spor

Casper Ruud, Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan elendi

Wimbledon Tenis Turnuvası, tek erkekler kategorisinde 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 2. turda elendi.

7 Temmuz 2023 Cuma 00:20 - Güncelleme:
Casper Ruud, Wimbledon Tenis Turnuvası'ndan elendi
ABONE OL

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen ve Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros), ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da ana tabloda 4. gün maçları yapıldı.

Birleşik Krallık'tan Liam Broady, tek erkeklerde dünya 4 numarası Norveçli Casper Ruud'u 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle 3-2 yenerek 3. tura çıktı.

Tek kadınlarda dünya 3 numarası Kazak sporcu Elena Rybakina, Fransız rakibi Alize Cornet'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li sporcu Jessica Pegula, İspanyol sporcu Cristina Bucsa'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

Tek kadınlarda dünya 5 numarası Fransız tenisçi Caroline Garcia, Kanadalı rakibi Leylah Fernandez'i 3-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek 3. tura çıktı.

  • Wimbledon Tenis Turnuvası
  • Norveçli Casper Ruud
  • tek erkekler kategorisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.