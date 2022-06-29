Casper Ruud, Wimbledon'a 2. turda veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 3 numaralı seribaşı Casper Ruud, Ugo Humbert'e 3-1 yenilerek 2. turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 3. gün maçlarına devam edildi.

Erkeklerde 1 numaralı seribaşı ve son 3 organizasyonun şampiyonu Novak Djokovic, dünya sıralamasının 79. basamağındaki Thanasi Kokkinakis'i 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Klasmanın 112. sırasındaki Ugo Humbert, Fransa Açık finalisti Casper Ruud'u (3 numaralı seribaşı) 3-1'lik (3-6, 6-2, 7-5, 6-4) skorla 2. turda turnuvanın dışına itti.

Nikoloz Basilashvili (22) ise Quentin Halys ile oynadığı 2. tur müsabakasını 3-1 kazandı.

MUGURUZA VE RADUCANU'DAN ERKEN VEDA



Dün yarıda kalan tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya 88 numarası Greet Minnen, 2017 şampiyonu Garbine Muguruza'yı (9) 2-0 (6-4, 6-0) mağlup ederek sürpriz bir sonuca imza attı.

Kadınlar klasmanının 55. basamağındaki Caroline Garcia ise Emma Raducanu'yu (10) 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek rakibini 2. turda saf dışı bıraktı.

Jessica Pegula (8), ertelenen ilk tur maçında Donna Vekic'i 2-0 (6-3, 7-6) mağlup etti. Jelena Ostapenko (12), Yanina Wickmayer'i, 2018 şampiyonu Angelique Kerber (15) de Magda Linette'i 2-0 ile geçerek 3. tura çıktı.