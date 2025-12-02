Cassano: Mourinho bitmişti, Allegri de aynı yolda!

Antonio Cassano, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'yi sert sözlerle eleştirdi.

ALLEGRI'NİN SONU MOURINHO İLE AYNI OLACAK

Viva El Football podcast'ine konuşan Cassano, Milan'ın Allegri yönetimindeki futbolunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho'nun artık bittiğini ve unutulacağını söylemiştim. Aynı şey Allegri'nin de başına gelecek."

Cassano, Mourinho'nun Roma döneminde de Portekizli teknik adama sık sık yüklendiğini ve "On yıldır aynı şeyleri yapıyor" diyerek taktiklerini eleştirdiğini hatırlattı.

"MILAN; TARİH, ESTETİK VE KALİTE DEMEKTİR"

Milan'ın Serie A'da lider olmasının kendisini ikna etmediğini söyleyen Cassano, "2025 yılında Milan'ın böyle berbat bir futbol oynamasını kabul edemiyorum. Milan; tarih, güzellik, estetik ve kalite demektir. Ama şu an ne yapıyorlar? Tüm takım kalecinin önüne diziliyor, derinlik yok, topu kapınca sadece kontra atak..." ifadelerini kullandı.