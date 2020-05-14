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Spor

Cassio Lincoln'den Galatasaray ve taraftarına övgü dolu sözler

2007-2009 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Cassio Lincoln, sarı kırmızılı ekipte geçirdiği dönem hakkında açıklamalarda bulundu. O günleri asla unutamayacağını belirten Lincoln, Galatasaray taraftarı için övgü dolu ifadeler kullandı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 22:11 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 22:11
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Galatasaray'ın eski yıldızı Cassio Lincoln, Alman basınına verdiği röportajda kariyerindeki anılarını paylaştı.

Kariyerinin en iyi zamanlarını Schalke'de geçirdiğini belirten Brezilyalı eski futbolcu, "Kariyerimin en iyi zamanını Schalke'de geçirdi diyebilirim. Hala Schalke'den takım arkadaşım olanlarla konuşurum. Almanya'ya genel anlamda çok şey borçluyum. Hem Almanya, hem Schalke'ye" dedi.

"GALATASARAY'I ASLA UNUTAMAM"

Galatasaray'da da unutulmaz günler yaşadığını vurgulayan Lincoln, "Galatasaray'da geçirdiğim günleri ise asla unutamam. O günleri kariyerimden asla silemem. Galatasaray, çok büyük saygı duyduğum bir kulüptü. Harika insanlar ve son derece fantastik taraftarlarla bir aradaydım. Harika duygulardı gerçekten" ifadelerini kullandı.

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