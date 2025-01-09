İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2025 Perşembe / 10 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3584
  • EURO
    36,5089
  • ALTIN
    3030.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cavaliers, Thunder'ın serisine son verdi
Spor

Cavaliers, Thunder'ın serisine son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder'ı 129-122 yenerek rakibinin 15 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 10:18 - Güncelleme:
Cavaliers, Thunder'ın serisine son verdi
ABONE OL

NBA'de 8 maç yapıldı. Konferanslarının zirvesinde bulunan iki takımın mücadelesinde Cavaliers, Thunder karşısında Jarrett Allen'ın 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist ve Evan Mobley'nin 21 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performanslarıyla galip geldi.

Art arda 11, sezonun 32. galibiyetini alan ev sahibi Cavaliers'ta Darius Garland 18 ve Max Strus 17 sayılık katkı sağladı.

Uzun galibiyet serisi sona eren Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Jalen Williams'ın 25 sayı, 5 ribaunt, 9 asistlik performansları, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

ADEM BONA'DAN 2 SAYI, 3 RİBAUNT, 2 ASİST, 3 BLOK

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 109-103 yendi.

Sezonun 15. galibiyetini elde eden 76ers'ta Tyrese Maxey 29, Guerschon Yabusele 21 sayı üretti. Adem Bona ise yaklaşık 14 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 3 blokla tamamladı.

Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ta Jared Butler'ın 26 ve Corey Kispert'ın 23 sayısı, sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 109-103

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 129-113

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 129-122

New York Knicks-Toronto Raptors: 112-98

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 98-113

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 100-119

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 126-103

Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs: 121-105

  • Cavaliers
  • Thunder

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.