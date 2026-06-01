1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Spor

Cavaliers'tan Harden hamlesi

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ın, yıldız oyuncu James Harden ile çok yıllı yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlandığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ1 Haziran 2026 Pazartesi 14:36 - Güncelleme:
Cleveland Cavaliers'ın yaz döneminde James Harden ile yeni bir sözleşme imzalama konusunda oldukça iyimser olduğu bildirildi.

Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre tarafların çok yıllı bir kontrat üzerinde anlaşması bekleniyor.

Anlaşmanın yıllık yaklaşık 30 milyon dolar değerinde olacağı ifade edildi.

Harden'ın da kariyerine Cavaliers formasıyla devam etme isteğini organizasyona ilettiği aktarıldı.

Öte yandan Cleveland'ın yaz döneminde ortaya çıkabilecek Giannis Antetokounmpo takas senaryolarına dahil olmasının da beklenmediği kaydedildi.

Bunun temel nedeninin ise Cavaliers yönetiminin Evan Mobley'i herhangi bir takasta kullanmaya sıcak bakmaması olduğu belirtildi.

