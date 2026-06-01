Cavaliers'tan Harden hamlesi

Cleveland Cavaliers'ın yaz döneminde James Harden ile yeni bir sözleşme imzalama konusunda oldukça iyimser olduğu bildirildi.

Marc Stein ve Jake Fischer'ın haberine göre tarafların çok yıllı bir kontrat üzerinde anlaşması bekleniyor.

Anlaşmanın yıllık yaklaşık 30 milyon dolar değerinde olacağı ifade edildi.

Harden'ın da kariyerine Cavaliers formasıyla devam etme isteğini organizasyona ilettiği aktarıldı.

Öte yandan Cleveland'ın yaz döneminde ortaya çıkabilecek Giannis Antetokounmpo takas senaryolarına dahil olmasının da beklenmediği kaydedildi.

Bunun temel nedeninin ise Cavaliers yönetiminin Evan Mobley'i herhangi bir takasta kullanmaya sıcak bakmaması olduğu belirtildi.