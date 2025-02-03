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Spor

Cavaliers'ten üst üste 4. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks'i 43 sayı farkla 144-101 yendi.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
Cavaliers'ten üst üste 4. galibiyet
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NBA'de 5 maç yapıldı. Mavericks'i konuk eden Doğu Konferansı lideri Cavaliers, 8 oyuncusunun çift haneli sayıya ulaştığı mücadeleyi kazanarak art arda 4, sezonun 40. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Sam Merrill 27 sayıyla maçın en skoreri olurken Evan Mobley 22 sayı, 11 ribaunt ve Darius Garland 17 sayı, 10 asistle "double-double"lık performans sergiledi.

Mavericks'te ise Jaden Hardy'nin 21 ve Dante Exum'ın 14 sayısı, sezonun 24. mağlubiyetini engelleyemedi.

ADEM BONA'DAN 2 SAYI, 5 RİBAUNT

Boston Celtics, 26 sayı geriden geldiği maçta milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 118-110 mağlup etti.

Üst üste üçüncü olmak üzere 35. galibiyetini alan Doğu Konferansı ikincisi Celtics'te Jayson Tatum 35 sayı, 11 asist ve Jaylen Brown 21 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Sezonun 29. yenilgisini yaşayan ev sahibi 76ers'ta Tyrese Maxey 34 ve Guerschon Yabusele 21 sayı kaydetti. Adem Bona ise yaklaşık 12 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 5 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 127-119

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 115-108

Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 144-101

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 110-118

Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 119-132

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