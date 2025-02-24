Cavaliers'ten üst üste 7. galibiyet

NBA'de 10 maç yapıldı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, konuk ettiği Grizzlies'i Donovan Mitchell'in 33 sayılık performansıyla mağlup etti.
Evan Mobley'ın 25 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptığı Cavaliers'te, Ty Jerome'ın 26 26 sayılık katkısı sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.
Sezonun 20. yenilgisini yaşayan Memphis Grizzlies'te Ja Morant 21 sayı ve 10 asistle oynarken, Jaren Jackson Jr. ise 22 sayı üretti.
FRANZ WAGNER VE ANTHONY BLAC 23'ER SAYIYLA OYNADI
Orlando Magic, sahasında Washington Wizards'ı 110-90 mağlup ederek sezonun 29. galibiyetini aldı.
Magic'te Franz Wagner ve Anthony Black 23'er sayılık performansıyla galibiyetin mimarı olurken Paolo Banchero da 19 sayı üretti.
Richaun Holmes'ın 11 sayı, 10 ribaunt ve Jordan Poole'un 16 sayısı, Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ın 47. yenilgisini önleyemedi.
SONUÇLAR
Boston Celtics - New York Knicks: 118-105
Golden State Warriors - Dallas Mavericks: 126-102
Indiana Pacers - Los Angeles Clippers: 129-111
Milwaukee Bucks - Miami Heat: 120-113
Toronto Raptors - Phoenix Suns: 127-109
Orlando Magic - Washington Wizards: 110-90
Detroit Pistons - Atlanta Hawks: 148-143
Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies: 129-123
New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs:114-96
Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder: 123-130