Çayırova Belediyesi, Göztepe'yi yendi

Başantrenör Gökhan Güney yönetimindeki Çayırova Belediyesi, maça Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Berkay Candan, Hakan Yapar ve Jamari Traylor beşiyle başladı.

Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu 25-24 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da Ömer Utku Al'ın son saniye üçlüğüyle 44-43 üstün gitti.

Son periyotta savunma sertliğini artıran ve hücumda Hakan Yapar ile etkili olan Çayırova Belediyesi, parkeden 87-78 galip ayrıldı. Kocaeli temsilcisinde 23 sayı kaydeden Hakan Yapar maçın en skorer ismi olurken; Ömer Utku Al 17, Berkay Candan, Enes Berkay Taşkıran ve Jamari Traylor 10'ar sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de maç sonu takımı tebrik etti.