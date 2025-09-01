Çayırova Belediyesi, hazırlık maçında galip

"Şampiyonluk" parolasıyla sezona hazırlanan Çayırova temsilcisi, sahasında oynadığı üçüncü hazırlık maçında ikinci galibiyetini elde etti. Başantrenör Gökhan Güney yönetimindeki ev sahibi ekip, ilk periyodu 17-22 geride tamamlamasına rağmen ikinci çeyrekteki etkili oyunuyla soyunma odasına 52-37 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısında da skor üstünlüğünü koruyan Çayırova Belediyesi, parkeden 89-66 galip ayrıldı.

Çayırova Belediyesi'nde 19 sayı üreten Berkay Candan maçın en skorer oyuncusu olurken, Tarık Sezgün 15, Roberto Gallinat ise 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Disiplin, özgüven ve takım ruhuyla yeni bir başarı hikayesi yükleniyor. Basketbol takımımızı tebrik ediyoruz, başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı.