Çayırova Belediyesi, Kağıtspor'u devirdi

Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip Çayırova Belediyesi, Başantrenör Gökhan Güney yönetiminde; Ömer Utku Al, Roberto Gallinat, Hakan Yapar, Berkay Candan ve Mehmet Alemdaroğlu beşiyle başladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk periyodunu 23-22, devreyi ise 45-43 Çayırova Belediyesi önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte toparlanan ev sahibi Kağıtspor, skoru dengeledi ve final periyoduna 58-58'lik eşitlikle girildi. Son çeyrekte de iki takım birbirine üstünlük kuramayınca normal süre 72-72 beraberlikle sona erdi ve maç uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde oyuna ağırlığını koyan Çayırova Belediyesi, Roberto Gallinat'ın son saniyelerde serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle parkeden 82-80 galip ayrıldı.

GALLİNAT'TAN 30 SAYI

Çayırova Belediyesi'nde Roberto Gallinat 30 sayılık performansıyla maçın en skorer ismi olurken, Jamari Traylor 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Kağıtspor'u mağlup eden bizim çocukları gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ligdeki 14. maçında 12. galibiyetini alarak zirve takibini sürdüren Çayırova Belediyesi, 15. hafta mücadelesinde 17 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da sahasında Finalspor'u konuk edecek.