Çaykur Rizespor 2'de 2 yaptı
Süper Lig'de ikinci hafta maçında Çaykur Rizespor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu oynana maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi oldu.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Braian Samudio (penaltı) ve 58. dakikada Fernando Boldrin kaydetti. Sivasspor'un tek golü 79. dakikada Fernando'dan geldi.
Çaykur Rizespor'da 13. dakikada oyundan çıkan El Kabir'in sağ ayak fibula kemiği kırıldı.
Bu galibiyetin ardından Çaykur Rizespor puanını 6'ya yükseltti. Sivasspor 3 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Beşiktaş'a konuk olacak. Sivasspor, Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak.
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