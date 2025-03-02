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Spor

Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Çaykur Rizespor, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

HABER MERKEZİ2 Mart 2025 Pazar 15:41 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanana karşılaşmada Rizespor'un ilk golünü 46. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti.

Alanyaspor'da Andraz Sporar, 65. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

71'i gösterirken Rizespor'da Ali Sowe, takımının 2. golünü kaydetti ve ev sahibi yeniden öne geçti.

Dakikalar, 85. gösterirken Ibrahim Olawoyin, Rizespor'un 3. golünü attı ve skoru belirledi.

Öte yandan 75. dakikada sarı kart gören Attila Mocsi, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Rizespor, 33 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.

31 puanda kalan Alanyaspor ise 11. sırada konumlandı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Çaykur Rizespor, Antalyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Olawoyin'in yerden pasında topla buluşan Varesanovic'in sol çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

29. dakikada Makouta'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Hwang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

42. dakikada Olawoyin'in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

BİRAZDAN....

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