Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u konuk etti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Mücadelede ilk golü 16.dakikada Konyaspor'dan Jo Jin-Ho attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 2 dakika sonra Çaykur Rizespor, Qazim Laçi'nin 18. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Çaykur Rizespor'da Adedire Mebude, 58. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Mücadelenin 65. dakikasında ise Çaykur Rizespor, Loiede Augusto ile skoru 3-1'e getirdi.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise Konyaspor'dan Yhoan Andzouana, skoru 3-2'ye getiren golü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanı hanesine yazdıran taraf Çaykur Rizespor oldu.

Recep Uçar yönetiminde evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Çaykur Rizespor, 40 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.

Ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Konyaspor ise 40 puanda kaldı ve 9. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.