İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1703
  • EURO
    53,0697
  • ALTIN
    6736.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti ve yeşil-beyazlıların 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2026 Cuma 19:30 - Güncelleme:
Rizespor, 3 puanı 3 golle aldı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'u konuk etti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Mücadelede ilk golü 16.dakikada Konyaspor'dan Jo Jin-Ho attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 2 dakika sonra Çaykur Rizespor, Qazim Laçi'nin 18. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken Çaykur Rizespor'da Adedire Mebude, 58. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

Mücadelenin 65. dakikasında ise Çaykur Rizespor, Loiede Augusto ile skoru 3-1'e getirdi.

Dakikalar 89'u gösterdiğinde ise Konyaspor'dan Yhoan Andzouana, skoru 3-2'ye getiren golü attı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanı hanesine yazdıran taraf Çaykur Rizespor oldu.

Recep Uçar yönetiminde evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Çaykur Rizespor, 40 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.

Ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Konyaspor ise 40 puanda kaldı ve 9. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.