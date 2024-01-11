İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2024 Perşembe / 1 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0005
  • EURO
    32,9927
  • ALTIN
    1957.33
  • BIST100
    7905.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor, Adana Demirspor mesaisini sürdürüyor
Spor

Çaykur Rizespor, Adana Demirspor mesaisini sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA11 Ocak 2024 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Adana Demirspor mesaisini sürdürüyor
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Ülkesinin milli takımında bulunan Alikulov ile sakatlıkları devam eden Laine ve Sinan Osmanoğlu çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.