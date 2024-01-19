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Spor

Çaykur Rizespor, Alanyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 21. haftasında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor Alanyaspor deplasmanında mücadele edecek. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

AA19 Ocak 2024 Cuma 11:51 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Alanyaspor deplasmanında
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, Ali Şansalan yönetecek.

Son hafta sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 32 puan ile ligde 5. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da Asya Kupası nedeniyle ülkesinin milli takımında olan Alikulov ve sakatlığı bulunan Laine, kadroda yer alamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Olawoyin'in ise kafileye dahil edileceği, oynayıp oynayamayacağına maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

Son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayan takım, akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma, 0-0 tamamlanmıştı.

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