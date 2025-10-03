İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6873
  • EURO
    48,9844
  • ALTIN
    5208.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor, Antalya'da 5 golle kazandı
Spor

Çaykur Rizespor, Antalya'da 5 golle kazandı

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta iki maçla başladı. Corendon Airlines Park'ta Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi maçtan 5-2 galip ayrıldı.

HABER MERKEZİ3 Ekim 2025 Cuma 22:06 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Antalya'da 5 golle kazandı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta iki maçla başladı. Corendon Airlines Park'ta Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi deplasmanda 3 puanı 5 golle aldı.

Haftalardır iyi futbolunun karşılığını alamayan teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor bu skorla Süper Lig'deki 2. galibiyetini aldı ve puanını 8'e yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.

İLHAN PALUT NEFES ALDI

Antalyaspor, geride kalan dönemde 3 galibiyet 1 beraberlik 4 yenilgi alırken 10 puan topladı. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında 2-0 kaybeden Akdeniz ekibi, bu sezon rakiplerine 8 gol atarken kalesinde de 11 gol gördü.

Çaykur Rizespor ise geride kalan dönemde 6 maça çıktı ve sadece bir kez kazanabilmişti. Tek galibiyetin geldiği Gençlerbirliği maçında da golü son anlarda bulan Karadeniz ekibinde, 2 yılı aşkın süredir görev yapan teknik direktör İlhan Palut'un geleceği tartışılıyordu.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.