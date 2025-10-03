Çaykur Rizespor, Antalya'da 5 golle kazandı

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta iki maçla başladı. Corendon Airlines Park'ta Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi deplasmanda 3 puanı 5 golle aldı.

Haftalardır iyi futbolunun karşılığını alamayan teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor bu skorla Süper Lig'deki 2. galibiyetini aldı ve puanını 8'e yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.

İLHAN PALUT NEFES ALDI

Antalyaspor, geride kalan dönemde 3 galibiyet 1 beraberlik 4 yenilgi alırken 10 puan topladı. Son olarak Fenerbahçe deplasmanında 2-0 kaybeden Akdeniz ekibi, bu sezon rakiplerine 8 gol atarken kalesinde de 11 gol gördü.

Çaykur Rizespor ise geride kalan dönemde 6 maça çıktı ve sadece bir kez kazanabilmişti. Tek galibiyetin geldiği Gençlerbirliği maçında da golü son anlarda bulan Karadeniz ekibinde, 2 yılı aşkın süredir görev yapan teknik direktör İlhan Palut'un geleceği tartışılıyordu.