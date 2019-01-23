Çaykur Rizespor, Azubuike Okechukwu’yu 6 aylığına kiraladı
Çaykur Rizespor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu’yu sezon sonuna kadar kiraladı.
Çaykur Rizespor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu’yu sezon sonuna kadar kiraladı.
21 yaşındaki futbolcu daha önce Yeni Malatyaspor’da forma giymişti.
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