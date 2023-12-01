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Spor

Çaykur Rizespor, Başakşehir maçına hazır

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Başakşehir'i konuk edecek. Karadeniz ekibi, maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

AA1 Aralık 2023 Cuma 11:36 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Başakşehir maçına hazır
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek.

Geçen hafta Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 18 puan ve averaj ile 9. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşmada sarı kart cezalısı Emirhan Topçu ve Mithat Pala, forma giyemeyecek.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde akşam saatlerinde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

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