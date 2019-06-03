26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8397
  • 6,5494
  • 247.862
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Muriqi için sadece Toulouse'dan resmi teklif geldi

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi için Galatasaray ve Fenerbahçe'den sözlü, Toulouse'dan resmi teklif geldiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muriqi hakkında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal resmi açıklamalarda bulundu. Hasan Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için istedikleri bonservis bedelini yaklaşamadığını söyledi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat Muriqi için Galatasaray ve Fenerbahçe'den sözlü bir teklif yapıldı. Resmi olan tek teklif Fransa'nın Toulouse kulübünden geldi." dedi.

Henüz istedikleri yükseklikte bir teklif gelmediğini ima eden Hasan Kartal, "Vedat Muriqi'nin gitmek isteyeceği kulübü daha bilmiyorum. Yeni hocamız Vedat'ın kalmasından yana ama önünü de kesmek istemiyoruz. Bizim kafamızdaki düşünceye yaklaşan teklif yok." ifadelerini kullandı.

Korku dolu anlar! Dev gemi limana böyle daldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici'

'Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici'

Bakan Albayrak: Cari açık meselesini tarihe gömüyoruz

Bakan Albayrak: Cari açık meselesini tarihe gömüyoruz

Hazır yiyecekler erken ölüme sebep oluyor

Hazır yiyecekler erken ölüme sebep oluyor

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Yıldırım'dan YSK'nın o kararıyla ilgili açıklama: Fevkalade talihsiz bir karar

Yıldırım'dan YSK'nın o kararıyla ilgili açıklama: Fevkalade talihsiz bir karar

Stoltenberg: Biz size 'NATO ailesine hoş geldiniz' demeye hazırız

Stoltenberg: Biz size 'NATO ailesine hoş geldiniz' demeye hazırız

Karadeniz Sahil Yolu'nda şaşırtan görüntü... 3 ilçe boyu kuyruk

Karadeniz Sahil Yolu'nda şaşırtan görüntü... 3 ilçe boyu kuyruk

Araç sahiplerine çifte indirim müjdesi

Araç sahiplerine çifte indirim müjdesi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan´dan Ramazan Bayramı mesajı

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA