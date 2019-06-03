Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Muriqi için sadece Toulouse'dan resmi teklif geldi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Vedat Muriqi hakkında Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal resmi açıklamalarda bulundu. Hasan Kartal, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için istedikleri bonservis bedelini yaklaşamadığını söyledi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Vedat Muriqi için Galatasaray ve Fenerbahçe'den sözlü bir teklif yapıldı. Resmi olan tek teklif Fransa'nın Toulouse kulübünden geldi." dedi.

Henüz istedikleri yükseklikte bir teklif gelmediğini ima eden Hasan Kartal, "Vedat Muriqi'nin gitmek isteyeceği kulübü daha bilmiyorum. Yeni hocamız Vedat'ın kalmasından yana ama önünü de kesmek istemiyoruz. Bizim kafamızdaki düşünceye yaklaşan teklif yok." ifadelerini kullandı.