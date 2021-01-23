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  • Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Sumudica'yı açıkladı: Fenerbahçe maçında takımın başında olacak
Spor

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal Sumudica'yı açıkladı: Fenerbahçe maçında takımın başında olacak

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşan Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sumudica ile anlaştıklarını belirten Kartal, Fenerbahçe maçında takımın başında olacağını söyledi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 19:41 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 19:44
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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, 21. haftada karşı karşıya gelecekleri Medipol Başakşehir maçı öncesi TRT SPOR'a konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA"

Sumudica ile teknik direktörlük konusunda anlaşma sağladıklarını belirten Kartal, işin sadece imzaya kaldığını ifade ederek, tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe maçında takımın başında olacağını söyledi.

Rumen teknik direktörün kazanacağı parayla ilgili de konuşan başkan Kartal, Sumudica'yla Gaziantep Futbol Kulübü'nden aldığına çok yakın bir miktarda maaşla anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Son olarak transferle ilgili konuşan Hasan Kartal, birkaç oyuncuyla görüşme halinde olduklarını söyleyerek, teknik direktörlük görevine gelecek olan Sumudica'nın, kendi vatandaşı olan bir oyuncuyu kulübe getireceğini belirtti.

Kartal, Beşiktaş'ın genç yıldızı Hasic'i kadrolarına katma girişiminde olup olmadıkları sorusuna ise isim vermek doğru olmaz diyerek yanıt vermemeyi tercih etti. 

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