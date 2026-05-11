Çaykur Rizespor başkanı İbrahim Turgut'tan olağanüstü kongre kararı

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, olağanüstü kongre kararı aldıklarını bildirdi.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü kongre kararı aldıklarını belirterek görev süresi boyunca en büyük amacının kulübün değerlerini korumak ve Rizespor'u daha güçlü yarınlara taşımak olduğunu vurguladı.



Çaykur Rizespor, Karadeniz'in ruhunu, Rize'nin duruşunu ve milletin mücadele azmini temsil eden büyük bir değer olduğunu aktaran Turgut, "Bu büyük değerin geleceğe daha güçlü taşınabilmesi için herkesin sağduyu ve birlik içerisinde hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın ülkemize, milletimize ve Rize'mize yönelik ortaya koyduğu hizmet anlayışını her zaman kendimize örnek aldığımızı söylemek isterim. Bundan sonra da kendilerinin çizdiği hedefler doğrultusunda, emrinde ve destekçisi olmaya devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim." dedi.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Turgut, "Görevi devralacak yeni başkanımıza ve yönetimine gönülden başarılar temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Çaykur Rizespor'umuzu çok daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu süreçte tüm camiamızın yeni yönetime destek vermesi, kulübümüzün geleceği adına büyük önem taşımaktadır." ifadeleri kullandı.

Turgut, yöneticilere, teknik heyete, futbolculara, kulüp çalışanlarına, basın mensupları ve taraftara teşekkür etti.

