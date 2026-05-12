Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 34. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Aktivasyon çalışmaları ve sürat egzersizleriyle başlayan idmanda yeşil-mavili ekip daha sonra gruplar halinde dar alan oyunları oynadı. İdmanın devamında futbolcular, taktiksel disiplin ve bitiricilik üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Günün antrenmanı ise taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.