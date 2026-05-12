12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
  Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA12 Mayıs 2026 Salı 19:41 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de konuk edeceği Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 34. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Aktivasyon çalışmaları ve sürat egzersizleriyle başlayan idmanda yeşil-mavili ekip daha sonra gruplar halinde dar alan oyunları oynadı. İdmanın devamında futbolcular, taktiksel disiplin ve bitiricilik üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Günün antrenmanı ise taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

