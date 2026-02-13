İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7463
  • EURO
    51,8462
  • ALTIN
    6990.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak
Spor

Çaykur Rizespor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

AA13 Şubat 2026 Cuma 10:18 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak
ABONE OL

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Yeşil-mavili ekip, ligde 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 20 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda elde ettiği 22 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alikulov maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor, rakibi ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.