Spor

Çaykur Rizespor: Düşün artık yakamızdan

Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Konyaspor maçının ardından hakem Ümit Öztürk'ü sert sözlerle eleştirerek son yıllarda aleyhlerine verilen kararların büyük istikrara sahip olduğunu savundu.

HABER MERKEZİ6 Aralık 2025 Cumartesi 20:47 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor: Düşün artık yakamızdan
ABONE OL

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır maçın hakemi için açıklamalarda bulundu.

Hasan Yavuz Bakır hakem hakem için "Rizespor düşmanlığı ile tanınan Ümit Öztürk'ün, son 5 sezon yönettiği 14 maçımızın sonucu: 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet. Her maçında aleyhimize verdiği kararlarda büyük bir istikrar var. Emre Malok sen de hoş geldin." ifadelerini kullandı.

İşte açıklamanın tamamı:

"DÜŞÜN ARTIK YAKAMIZDAN!

Kinle beslediğiniz hesaplaşma planınızdan vazgeçin. Bir camianın emeklerine darbe vurmaktan bıkmadınız mı? Rizespor hakkında bir hüküm vermişseniz açıklayın ki bizde hayaller peşinde koşmayalım.

Bugün ne mi oldu?

Dakika 8'

Dakika 18'

Dakika 23'

Bu dakikalar Rizespor'a engel olmak isteyen zihniyetteki bazı insanların camiamıza dur dediği zaman dilimleri. Bu pozisyonlara devam diyen maçı yöneten şahsiyetlerin aleyhimize nasıl kolay penaltı çaldıklarını da gördü spor kamuoyu.

15. hafta maçımızda da yine aynı senaryo. Aleyhimize düdük çalmakta istikrarlısınız. Hangi birini söyleyelim? Oynadığımız 15 maçın 11'inde aleyhimize verilen kararlarla puan kaybetmemize sebep olundu.

İki hafta önceki sorumuzu tekrar ediyoruz: " RİZESPOR'DAN NE İSTİYORSUNUZ? "

Rizespor düşmanlığı ile tanırız Ümit Öztürk'ü, son 5 sezon yönettiği 14 maçımızın sonucu: 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet. Her maçında aleyhimize verdiği kararlarda büyük bir istikrar var. Emre Malok sen de hoş geldin.

TFF' başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan, oluşan bu tabloya ilişkin gerekli adımları atmasını bekliyoruz."

Hasan Yavuz Bakır

Futbol Şube Sorumlusu-Basın Sözcüsü

