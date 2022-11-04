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Spor

Çaykur Rizespor evinde 3 golle kazandı

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti.

AA4 Kasım 2022 Cuma 22:41 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor evinde 3 golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-1 yendi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Kemal Mavi

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Kerem Kalafat (Dk. 34 Papa), Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk, Emircan Altıntaş (Dk. 67 Benhur Keser), Bolasie, Deniz Hümmet (Dk. 87 Ercan Coşkun), Hurk (Dk. 67 Sefa Yılmaz)

ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak (Dk. 87 Bergdich), Estrela, Hasek (Dk. 74 Celal Hanalp), Shala, Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 46 Süleyman Koç), Olanare

GOLLER: Dk. 2 Bolesie, Dk. 12 Emircan Altıntaş, Dk. 23 Deniz Hümmet (Çaykur Rizespor), Dk.76 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Dk. 90+1 Papa (Çaykur Rizespor), Dk. 79 Eren Tozlu, Dk. 84 Shala (Erzurumspor FK)

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