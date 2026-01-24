İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Çaykur Rizespor evinde 3 puan peşinde

Süper Lig'de 18 puanla 12. sırada yer alan Çaykur Rizespor, 19. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u konuk edecek.

24 Ocak 2026 Cumartesi 11:24
Çaykur Rizespor evinde 3 puan peşinde
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Yeşil-mavili takım, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 18 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

Alanyaspor ise 21 puanla ligde 10'uncu sırada yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Alikulov, maçta forma giyemeyecek.

