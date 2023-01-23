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Spor

Çaykur Rizespor evinde 3 puanı 3 golle aldı

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 3-1 mağlup etti.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 23:17 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor evinde 3 puanı 3 golle aldı
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Spor Toto 1. Lig'de 21. haftanın son maçında Çaykur Rizespor, sahasında Altaş Denizlispor'u 3-1 yendi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Hasan Erdoğan

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Oğuz Ceylan, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Dk. 76 Ercan Coşkun), Azubuike (Dk. 76 Mithat Pala), Miya (Dk. 58 Benhur Keser), Alper Potuk, Olawoyin, Emircan Altıntaş (Dk. 70 Kubilay Kanatsızkuş), Bolasie (Dk. 76 Sefa Yılmaz)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen (Dk. 90+1 Erdal Akdarı), Bekir Turaç Böke, Emre Sağlık, Djedje (Dk. 90+3 Asım Hamzaçebi), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90+1 Berkant Gündem), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 30 Okan Derici)

GOLLER: Dk.4 Bolasie (Penaltıdan), Dk. 20 Emircan Altıntaş, Dk. 90 Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Dk. 45+6 Bekir Turaç Böke (Altaş Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 62 Muhammet Özkal (Altaş Denizlispor), Dk. 79 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

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