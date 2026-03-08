İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u ağırlayacak
Spor

Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u ağırlayacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

HABER MERKEZİ8 Mart 2026 Pazar 10:41 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u ağırlayacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile Hesap.com Antalyaspor Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Hafta içi Beşiktaş'a 4-0 mağlup olarak Türkiye Kupası serüvenini noktalayan Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u mağlup ederek taraftarının gönlünü almak için sahaya çıkacak.

Karadeniz temsilcisi, rakibini konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazandı ve tarihi seriyi sürdürmenin planlarını yapıyor. Yeşil-mavili takım, kart cezalısı Halli Dervişoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Samet Akaydın ve Khusniddin Alikulov'dan yoksun oynayacak.

İlk yarıda oynanan maçta Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup olan ve deplasmanda çıktığı son altı Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor ise ateş çemberinin biraz daha dışına çıkabilmek için 3 puanı hedefliyor... Akdeniz temsilcisinde Ege İzmirli ve Ramzi Safuri'nin sakatlıkları sürüyor.

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde ağlarında en fazla gol gören takım Antalyaspor olurken, sadece Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe söz konusu bölümde Çaykur Rizespor'dan daha fazla gol atabildi.

MUHTEMEL 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Adedire, Mihaila, Ali Sowe.

ANTALYASPOR: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Kennet Paal, Soner, Ceesay, Doğukan, Ballet, Storm, Van de Streek.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.