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Spor

Çaykur Rizespor evinde hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi konuk etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 18:05 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor evinde hata yapmadı
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 77. dakikada Ali Sowe ve 90+4. dakikada Ibrahim Olawoyin kaydetti.

Ev sahibi Çaykur Rizespor'un 5. 45+2. dakikada Ali Sowe ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Konuk ekipte Emre Taşdemir, maçın 20. dakikasında sakatlanarak yerine Lungoyi'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 40'a yükseltti ve ligdeki son 5 maçında sadece 2. kez galip gelmiş oldu. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı ve üst üste 3 mağlubiyet almış oldu. Ligde Çaykur Rizespor 14, Gaziantep FK ise 12. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Çaykur Rizespor, Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

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